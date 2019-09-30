Шалимов назначен на пост главного тренера «Ахмата»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назначен на пост наставника «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненской команды.

Во вторник, 1 октября, российский специалист прибудет в расположение грозненского клуба и будет готовить команду к предстоящему матчу чемпионата России с «Уфой», который состоится в субботу, 5 октября. В тренерский штаб Шалимова в «Ахмате» войдут старший тренер Магомед Адиев, Равиль Сабитов и Андрей Митин.

Напомним, Шалимов сменил на посту главного тренера «Ахмата» Рашида Рахимова, который объявил об отставке после поражения команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2). Позже стало известно, что руководство грозненского клуба приняло отставку специалиста.