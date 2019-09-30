Шалимов назначен на пост главного тренера «Ахмата»
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назначен на пост наставника «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненской команды.
Во вторник, 1 октября, российский специалист прибудет в расположение грозненского клуба и будет готовить команду к предстоящему матчу чемпионата России с «Уфой», который состоится в субботу, 5 октября. В тренерский штаб Шалимова в «Ахмате» войдут старший тренер Магомед Адиев, Равиль Сабитов и Андрей Митин.
Напомним, Шалимов сменил на посту главного тренера «Ахмата» Рашида Рахимова, который объявил об отставке после поражения команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2). Позже стало известно, что руководство грозненского клуба приняло отставку специалиста.
Адиев: если «Ахмату» понадобится моя помощь, то помогу, чем смогу
- 1 октября 2019
-
00:20
-
00:17
-
00:13
-
00:04
- 30 сентября 2019
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:22
-
23:20
-
23:11
-
23:03
-
23:00Деспотович: бросаю вызов Дзюбе в теннисе Эксклюзив
-
22:58
-
22:48
-
22:47
-
22:30
-
22:14
-
22:05
-
22:00
-
21:47
-
21:41
-
21:35
-
21:23
-
21:10
-
21:07
-
20:55
-
20:46
-
20:43
-
20:33
-
20:25
-
20:19
-
20:00
-
19:45
-
19:41
-
19:23
Партнерский контент