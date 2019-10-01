Форвард «Оренбурга» угрожает агенту, который не смог организовать переезд в США

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал о том, как сорвался его переход в клуб MLS.

«Дело и правда было в том, что «Лос-Анджелес» взял Ибрагимовича. Мне перед этим предложили хороший контракт. Я уже подписал его, успешно прошёл медосмотр, в понедельник должен был лететь в клуб. Но в воскресенье вечером узнаю: Ибрагимович ушёл из «Манчестер Юнайтед» и летит в Лос-Анджелес. Он захотел играть именно там. После этого у меня всё сорвалось. Мне было очень тяжело психологически. Вернулся в Казахстан, в «Астану», хотя со всеми ребятами уже попрощался… После этого я не играл в футбол 2,5 месяца. Спасибо тренеру Григорию Бабаяну, который сказал: «Возвращайся, это твой дом, твоя команда. Когда будешь готов играть, играй».



О срыве перехода мне сообщил агент, который занимался сделкой. Позвонил и сказал: «Слушай, жизнь такая штука. Тебе надо вернуться назад». Я ещё не разобрался с этим человеком — давно его не видел. Но после завершения моей карьеры между нами будет война. Я всеми силами его найду в любой точке мира. Сейчас он меня везде заблокировал. Но он знает, что я его найду после завершения карьеры. Сейчас не хочу, потому что нет времени. К тому же не хочу делать дурацких решений, пока играю в футбол. Что сделаю, когда найду? Посмотрим. Но если бы тогда он мне сказал о срыве трансфера лично, а не по телефону, я бы его ударил очень сильно. Фамилию агента не скажу. Он сам всё знает, всё читает.



Отец увидел, что я очень плохо себя чувствую. Я два месяца смотрел, что можно сделать с этой ситуацией, можно ли подать в суд. Такой возможности не было. Тогда сказал отцу, что больше не хочу играть. Он мне в ответ: «Я тебе всё дал, десять лет был с тобой и твоей футбольной карьерой. Теперь ты мне чуть-чуть верни». Вернулся только из-за него», — сказал Деспотович в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Полине Куимовой.