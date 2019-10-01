Бывший наставник «Анжи» Адиев будет помогать Шалимову в «Ахмате»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал назначение Игоря Шалимова на пост главного тренера грозненской команды. Также он рассказал, кто войдёт в тренерский штаб нового наставника.
«Руководство футбольного клуба обязано предвидеть любое развитие ситуации и предпринимать незамедлительные решения. Рашид Рахимов подал а отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с «Уфой». Занять должность главного тренера команды «Ахмат» я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову.
Он хорошо знает Премьер-Лигу, в целом отечественный футбол. За плечами Игоря Михайловича богатая футбольная жизнь. Уверен, в тренерской должности его ждёт не менее яркая карьера.
В тренерский штаб Игоря Шалимова войдут Магомед Адиев — старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин. В сложившейся ситуации, когда до очередного матча считанные дни, Игорь Михайлович вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение команды и приступят к работе.
Мы договорились, что все технические вопросы, связанные с подписанием контрактов, решим в рабочем порядке. Мы будем всецело помогать наставнику, и, надеемся, при поддержке руководства, футболистов и болельщиков он сможет вывести команду на новый уровень», — написал Даудов в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Даудова в «Инстаграме».
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