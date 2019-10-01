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Обамеянг: «Арсеналу» необходимо увереннее начинать матчи

Обамеянг: «Арсеналу» необходимо увереннее начинать матчи
Футбол / Англия 0

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал результат матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Думаю, команда сегодня хорошо боролась. Мы взяли очко. Играть с „Манчестер Юнайтед“ на выезде всегда сложно, поэтому мы довольны. Сложно собраться, когда пропускаешь гол прямо перед перерывом. Но мы смогли вернуться в игру во втором тайме и показать командный дух. На прошлой неделе нам тоже пришлось отыгрываться. „Арсеналу“ необходимо увереннее начинать матчи.

Гол? Я был уверен, что забил гол без нарушений. Когда рефери свистнул, я удивился. Хорошо, что благодаря видеоповтору выяснилось, что гол был забит по правилам. Я счастлив», — приводит слова Обамеянга Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ
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