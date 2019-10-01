Де Хеа: мы — «Манчестер Юнайтед», поэтому должны побеждать в каждом матче

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал результат матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:1).
«Мы допустили большую ошибку и пропустили важный гол. Игра была хорошо сбалансирована. У соперника было мало опасных моментов. У нас были хорошие шансы вновь выйти вперёд в счёте, но мы не сумели их реализовать. Теперь надо смотреть вперёд и стараться выигрывать каждый матч. Мы — »Манчестер Юнайтед", поэтому должны побеждать в каждом матче. Необходимо быстро реагировать и анализировать собственные ошибки. Нам следует улучшать свою игру. С нетерпением ждём следующего матча", — приводит слова де Хеа Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (12) — на 4-м месте.
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