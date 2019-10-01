«Манчестер Юнайтед» набрал меньше десяти очков за семь туров впервые за 30 лет

В матче 7-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 9 очков в семи встречах. Это худший старт «красных дьяволов» за последние 30 лет.
Последний раз «МЮ» не набирал 10 очков в сезоне-1989/90. Тогда в активе манкунианцев, которых тренировал Алекс Фергюсон, было 7 пунктов.
Напомним, в поединке с «Арсеналом» счёт в конце первого тайма открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай. Во втором тайме, на 58-й минуте, нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт, обыграв один на один испанского голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (12) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 21 очко в 7 матчах.
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