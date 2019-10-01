Мещеряков: на три домашних матча «Локомотива» в ЛЧ уже проданы все билеты

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится сегодня, 1 октября.

«Чем больше интриги в чемпионате, тем сильнее становятся наши клубы и тем легче нам играть на европейской арене. А победа над «Зенитом» придаст нам заряд позитивных эмоций — это всегда играет больше в плюс, чем в минус. В том числе и с точки зрения веры в свои силы.

Какие ожидания от «Атлетико», вспоминая прошлую встречу? Мы тоже растём и опыта набираемся. В игре с «Зенитом» ребята показали, что у них есть стержень и они способны играть все 90 минут. Главное сейчас — восстановиться и удержать этот эмоциональный заряд до матча с «Атлетико».

На три домашних матча в ЛЧ уже проданы все билеты. То есть играть с «Атлетико» и «Ювентусом» мы будем при полных трибунах», — приводят слова Мещерякова «Известия».