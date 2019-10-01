Сарри: цель «Ювентуса» — пройти весь путь в Лиге чемпионов до самого конца

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Байером», который состоится сегодня, 1 октября.

«Будет сложный матч против очень сильного соперника. «Байер» в этом чемпионате Германии владеет мячом чаще всех остальных команд. У леверкузенцев физически мощные игроки, многие из которых обладают прекрасным дриблингом.

Мы ещё можем расти и прогрессировать. Наша цель — пройти весь путь в Лиге чемпионов до самого конца, но в этом турнире всё часто решают мелочи. Жду хорошего результата. Да, матч непростой, но мы впервые играем дома в текущей Лиге чемпионов.

Физическое состояние команды улучшается, но оно напрямую связано с состоянием психологическим. Пока не знаю, дам ли кому-то отдохнуть. Всё зависит от нашей тренировки.

Выпустить в основе Роналду, Дибалу и Игуаина всех вместе? Это интересный вариант, но пока мы не готовы, у нас нет нужного баланса. Так мы можем действовать только на каком-то отдельном отрезке матча», — приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.