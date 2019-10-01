Крыховяк: «Локомотив» в матче с «Атлетико» собирается играть в свой футбол

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Грядущий матч — хорошая возможность для нас. «Атлетико» — очень сильная команда, против которой мы собираемся играть в свой футбол. Мы очень старались попасть в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона и сейчас хотим насладиться моментом. При этом сыграть лучше, чем в прошлом году», — приводят слова Крыховяка «Известия».

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится сегодня, 1 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 22:00 мск.

Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).