Уциев — о причинах поражений «Ахмата»: не получается то, что команда умела

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев прокомментировал поражение в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2).

«Начали мы матч очень плохо, первые минуты откровенно провалились. Потом создали моменты, но забить не удалось. Тяжело, конечно, в такие моменты. Надо терпеть и преодолевать эту ситуацию. Всё равно неудачи когда-то заканчиваются. Будет и результат. Мы на это надеемся, надеемся на Всевышнего.

В чем причина отсутствие побед у «Ахмата»? На этот вопрос тяжело ответить. У «Ахмата» не получается то, что команда умела», — приводит слова Уциева «Матч ТВ».

«Ахмат», набрав девять очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

В 12-м туре клуб из Грозного встретится с «Уфой». Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 11:30 мск.