Почеттино: «Тоттенхэм» сейчас в ситуации, когда возможно всё что угодно

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится сегодня, 1 октября.
«Я очень доволен составом команды. Сейчас мы в ситуации, когда возможно всё что угодно. Нет ничего страшного в разговорах, если что-то идёт не так, как все ожидали. В футболе надо гореть мотивацией. Надо быть спокойными, но сильными психологически. Самое главное — вера в себя и крепкий дух.
Мы надеемся завтра победить и оказаться в более комфортном положении, чем в прошлом сезоне, когда имели одно очко после трёх туров. На длинной же дистанции надо быть крепки психологически, понимать, кто мы и куда движемся.
«Бавария» — команда, которая каждый сезон готовит себя к победе в этом турнире. За это говорит одна лишь история этого клуба. Эту команду смело можно причислять к числу претендентов на победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.
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