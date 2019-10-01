Бош: «Байер» собирался обыграть «Локомотив», теперь нужно брать очки где-то ещё

Главный тренер «Байера» Петер Бош поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится сегодня, 1 октября.

«Если не считать Леона Бейли, у нас все здоровы — даже Карим Беллараби. Мы собирались выиграть дома у «Локомотива», но не вышло. Теперь нужно брать очки где-то ещё. И у нас будет первая такая возможность. Нам будет противостоять не один игрок в лице Криштиану Роналду, а очень хорошая команда. Успех нам принесут только отлаженные коллективные действия», —приводит слова Боша пресс-служба УЕФА.

Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира леверкузенский «Байер» дома проиграл «Локомотиву» (1:2), а туринский «Ювентус» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (2:2).