Бош: «Байер» собирался обыграть «Локомотив», теперь нужно брать очки где-то ещё
Главный тренер «Байера» Петер Бош поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится сегодня, 1 октября.
«Если не считать Леона Бейли, у нас все здоровы — даже Карим Беллараби. Мы собирались выиграть дома у «Локомотива», но не вышло. Теперь нужно брать очки где-то ещё. И у нас будет первая такая возможность. Нам будет противостоять не один игрок в лице Криштиану Роналду, а очень хорошая команда. Успех нам принесут только отлаженные коллективные действия», —приводит слова Боша пресс-служба УЕФА.
Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира леверкузенский «Байер» дома проиграл «Локомотиву» (1:2), а туринский «Ювентус» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (2:2).
Сарри: цель «Ювентуса» — пройти весь путь в Лиге чемпионов до самого конца
- 1 октября 2019
-
04:59
-
04:54
-
04:38
-
03:52
-
03:45
-
02:50
-
02:27
-
01:44
-
01:22
-
00:48
-
00:45
-
00:35
-
00:27
-
00:20
-
00:17
-
00:13
-
00:04
- 30 сентября 2019
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:22
-
23:20
-
23:11
-
23:03
-
23:00Деспотович: бросаю вызов Дзюбе в теннисе Эксклюзив
-
22:58
-
22:48
-
22:47
-
22:30
-
22:14
-
22:05
-
22:00
-
21:47
-
21:41
-
21:35
Партнерский контент