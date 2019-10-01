Пьянич: «Ювентус» прогрессирует и становится всё сильнее
Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Байером», который состоится сегодня, 1 октября.
«Тренер с самого начала просил меня чаще владеть мячом и дорожить им. Конечно же, мы прогрессируем, «Ювентус» становится всё сильнее!
Я играю за один из сильнейших клубов мира. Моей целью всегда было стать одним из лучших. К счастью, у нас отличный тренерский штаб и прекрасные футболисты. Я чувствую себя важной частью этой команды», — приводит слова Пьянича пресс-служба УЕФА.
Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира леверкузенский «Байер» дома проиграл «Локомотиву» (1:2), а туринский «Ювентус» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (2:2).
Бош: «Байер» собирался обыграть «Локомотив», теперь нужно брать очки где-то ещё
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