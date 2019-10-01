Защитник «ПСЖ» Силва: команда ждёт возвращения Кавани. Это наш матадор

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем».



««ПСЖ» хорошо начал сезон, хотя мы и проиграли уже два матча. Но лично я совершенно спокоен, поскольку прекрасно знаю наши возможности. Мотивация у нас всегда высокая. Вместе с тем, состав на матчи с «Реалом», «Реймсом» и «Бордо» все время менялся.



Уверен, что атмосфера на стадионе в матче с «Галатасараем» точно будет жаркой. Но нам важно никак не реагировать на трибуны, пусть это и будет сложно сделать.



Команда ждёт возвращения Эдинсона Кавани, нам его очень не хватает. Это наш матадор! Нас часто спасали его невероятные способности, и я надеюсь, что когда он вернется, то будет играть ещё сильнее», — приводит слова Силвы пресс-служба УЕФА.



Матч «Галатасарай» — «ПСЖ» состоится 1 октября, начало — в 22:00 мск.

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