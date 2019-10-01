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Суд закрыл дело против Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Суд закрыл дело против Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов
Футбол / Испания 0

Audiencia Nacional — центральный суд Испании с юрисдикцией по всей территорией страны — закрыл дело против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его фонда по обвинению в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и отмывании денег, сообщает Marca.

Судья Мария Тардон согласилась отклонить дело, возбужденное бывшим сотрудником фонда Лионеля Месси, против него самого, а также его отца и брата. Дело было закрыто по причине отсутствии данных и доказательств нарушений. Все обвинения были основаны только на новостях в СМИ.

Дело было закрыто в соответствии со статьей 637 Уголовно-процессуального законодательства. Судья не увидела причин для того, чтобы дело было продолжено или что действительно совершено преступное деяние.

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