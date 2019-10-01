Шмейхель: Погба привлекает к себе слишком много внимания

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал игру полузащитника британского клуба Поля Погба в матче 7-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1).
«Я не понимаю, почему он играет так глубоко. Я не понимаю, какова его роль в этой команде. Даже когда Сульшер сделал замены и выдвинул Поля вперед, ничего не изменилось, его игра осталась прежней. Да, согласен, в этом матче Погба отдал две хорошие передачи, но их было всего две, не 15. В этом то и заключается вся проблема – он привлекает к себе слишком много внимания. Похоже на то, что Погба – проблемный ребенок в этой команде.
Игроки рядом с ним были достаточно хороши, а он прятался от мяча в первом тайме. Во втором тайме дела пошли немного лучше. Заметно, что он играет не так, как в прошлом сезоне. 75 тысяч болельщиков, собравшихся на «Олд Траффорд», были не слишком довольны им», — приводит слова Шмейхеля Optus Sport.
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