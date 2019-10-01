«Наполи» готов отпустить Руиса в «Барселону» за € 80 млн

«Наполи» готов отпустить полузащитника Фабиана Руиса в «Барселону» за сумму не менее € 80 млн, сообщает издание Sports Mole.
Предполагается, что Руис станет главной целью каталонского гранда в летнее трансферное окно. Интерес к хавбеку также проявляли «Ювентус» и «Реал». Однако неаполитанцы отказались отпустить Руиса в Мадрид за € 45 млн.
Учитывая, что у Руиса есть контракт с «Наполи» до 2023 года, в клубе не торопятся совершать сделки по нему и готовы рассматривать лишь стоящее предложение.
Руис является воспитанником «Бетиса», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год. Затем хавбека в летнее межсезонье приобрёл «Наполи». Сумма трансфера составила € 30 млн.
В нынешнем сезоне Фабиан принял участие в 5 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 1 голом и получил 2 жёлтые карточки.
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