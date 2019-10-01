Каррагер раскритиковал Джаку за действия в моменте с голом «МЮ»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер выступил с критикой полузащитника лондонского «Арсенала» Гранита Джаки в связи с его действиями в моменте с пропущенным голом в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1).



«Джака должен играть гораздо лучше при ударах по воротам «Арсенала». В моменте с голом он опустил голову в надежде, что мяч попадёт в него, вместо того чтобы постараться преградить ему путь. Он же капитан команды!» — приводит слова Каррагера BBC.



«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (12) — на 4-й строчке. Лидером соревнований на сегодня является «Ливерпуль», набравший 21 очко в 7 матчах.

У «МЮ» и «Арсенала» получился идеально нелогичный матч Нелогично всё, от голов до замен.