Де Хеа раскритиковал лайнсмена за действия в момент гола «Арсенала»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выразил недовольство работой одного из линейных арбитров в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом».

«Конечно, мы отвлеклись. Если бы лайнсмен держал флаг внизу… Но мы также знаем, что есть VAR.

Больше мне нечего сказать, нам просто нужно сосредоточиться на нашей игре. Мы должны извлечь уроки из этой ошибки. Мы пропустили важный гол», — приводит слова де Хеа Daily Post.

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 1:1. В конце первого тайма, на 45-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «МЮ» Скотт Мактоминай. Во втором тайме, на 58-й минуте, нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт. В том эпизоде рефери зафиксировал офсайд, но после просмотра видеоповтора гол засчитали.