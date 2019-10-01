«Сосредоточен на матче в ЛЧ». Мариу опубликовал фото с тренировки «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился фотографией с тренировки.

«Сосредоточен на матче в Лиге чемпионов», — написал футболист.

Фото доступно на странице Жоау Мариу в «Твиттере».



Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится сегодня, 1 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 22:00 мск.



Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).

«Локомотив» арендовал португальца у «Интера» до окончания сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» будут иметь право последующего выкупа игрока за € 18 млн.



Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В прошлом сезоне 26-летний португалец принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.