Дом хавбека «Атлетико» ограбили, пока игрок готовился к матчу с «Локо» в Москве
На дом полузащитника «Атлетико» Томаса Парти в пригороде Мадрида было совершено нападение, сообщает COPE.
Инцидент произошёл накануне, 30 сентября. В дом, где в тот момент находилась только домработница, ворвались преступники. Злоумышленникам удалось вынести из помещения ценности, точная сумма ущерба пока неизвестна. Отмечается, что домработница не пострадала. Сам Парти отсутствовал дома, поскольку находился в Москве, где готовился к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».
Ранее жертвами воров в Испании становились Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Альваро Мората, Габриэл Паулиста, Лукас Васкес, Эсекьель Гарай, Хоакин, Иско, Рафаэль Варан, Вильям Карвальо и Каземиро, а также главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Дом Каземиро ограбили во время мадридского дерби. В нём были жена и дочь игрока
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