Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дом хавбека «Атлетико» ограбили, пока игрок готовился к матчу с «Локо» в Москве

Дом хавбека «Атлетико» ограбили, пока игрок готовился к матчу с «Локо» в Москве
Футбол / Испания 0

На дом полузащитника «Атлетико» Томаса Парти в пригороде Мадрида было совершено нападение, сообщает COPE.

Инцидент произошёл накануне, 30 сентября. В дом, где в тот момент находилась только домработница, ворвались преступники. Злоумышленникам удалось вынести из помещения ценности, точная сумма ущерба пока неизвестна. Отмечается, что домработница не пострадала. Сам Парти отсутствовал дома, поскольку находился в Москве, где готовился к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

Ранее жертвами воров в Испании становились Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Альваро Мората, Габриэл Паулиста, Лукас Васкес, Эсекьель Гарай, Хоакин, Иско, Рафаэль Варан, Вильям Карвальо и Каземиро, а также главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Дом Каземиро ограбили во время мадридского дерби. В нём были жена и дочь игрока
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент