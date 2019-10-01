Уэст рассказал, что ушёл из «Милана» из-за расистских взглядов мафии

Бывший защитник сборной Нигерии Тарибо Уэст рассказал, что был вынужден уйти из «Милана» в сезоне-1999/2000 из-за давления итальянской мафии.

«Я ушёл из-за мафии. Они подкупили докторов, чтобы те сказали, что я травмирован, но это было неправдой. Они хотели выкинуть меня из состава, потому что не хотели видеть африканца в итальянской команде.

После у меня был реальный шанс перейти в «Ливерпуль», но переговоры сорвались, и я стал игроком «Дерби», — приводит слова Уэста Score Nigeria.



Нигериец защищал цвета красно-чёрных в сезоне-1999/2000, провёл 4 матча и забил 1 гол.

Уэст — олимпийский чемпион 1996 года. Участник двух чемпионатов мира (1998, 2002). Один из ключевых игроков сборной Нигерии, ставшей победителем олимпийского турнира 1996 года.