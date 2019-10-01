Хедлайнером разогрева на матче Россия — Шотландия в «Лужниках» станет Дима Билан

Перед матчем группового турнира отборочного цикла Евро-2020 Россия — Шотландия, который пройдёт 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве, для болельщиков будет организована масштабная развлекательная программа «Наши парни в городе», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
За три часа до матча в «Лужниках» болельщики смогут окунуться в атмосферу Шотландии – повстречаться с героями эпохи короля Якова, примерить национальные килты, попробовать сыграть на волынке и принять участие в соревнованиях горцев.
Также по традиции поклонников будут ждать «Матчи со звёздами» и автограф-сессии, в которых примут участие экс-футболисты национальной сборной: Денис Колодин, Руслан Нигматуллин, Алексей Смертин, Александр Ширко, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, Андрей Каряка и Ролан Гусев, тесты на скорость реакции и точность удара, панна-футбол и текбол, бесплатный аквагрим и барбер-шоп, почта сборной России, розыгрыши призов и насыщенная музыкальная программа.
Хедлайнером вечера станет 10-кратный обладатель награды MTV Europe Music Awards, 8-кратный победитель премии «Золотой граммофон» Дима Билан. Музыкальная программа продолжится и в чаше стадиона, где зрителей перед матчем ждёт эффектное симфоническое шоу.
Начало развлекательной программы – в 19:00 мск. Начало матча – в 21:45.
- 1 октября 2019
-
12:33
-
12:31
-
12:02
-
11:47
-
11:36
-
11:13
-
11:01
-
10:50
-
10:38
-
10:11
-
10:03
-
09:51
-
09:43
-
09:37
-
09:24
-
09:00
-
08:36
-
08:23
-
07:45
-
07:34
-
06:47
-
06:34
-
06:21
-
05:55
-
05:41
-
05:20
-
04:59
-
04:54
-
04:38
-
03:52
-
03:45
-
02:50
-
02:27
-
01:44
-
01:22