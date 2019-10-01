Хедлайнером разогрева на матче Россия — Шотландия в «Лужниках» станет Дима Билан

Перед матчем группового турнира отборочного цикла Евро-2020 Россия — Шотландия, который пройдёт 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве, для болельщиков будет организована масштабная развлекательная программа «Наши парни в городе», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

За три часа до матча в «Лужниках» болельщики смогут окунуться в атмосферу Шотландии – повстречаться с героями эпохи короля Якова, примерить национальные килты, попробовать сыграть на волынке и принять участие в соревнованиях горцев.

Также по традиции поклонников будут ждать «Матчи со звёздами» и автограф-сессии, в которых примут участие экс-футболисты национальной сборной: Денис Колодин, Руслан Нигматуллин, Алексей Смертин, Александр Ширко, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, Андрей Каряка и Ролан Гусев, тесты на скорость реакции и точность удара, панна-футбол и текбол, бесплатный аквагрим и барбер-шоп, почта сборной России, розыгрыши призов и насыщенная музыкальная программа.

Хедлайнером вечера станет 10-кратный обладатель награды MTV Europe Music Awards, 8-кратный победитель премии «Золотой граммофон» Дима Билан. Музыкальная программа продолжится и в чаше стадиона, где зрителей перед матчем ждёт эффектное симфоническое шоу.

Начало развлекательной программы – в 19:00 мск. Начало матча – в 21:45.