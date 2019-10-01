«Реал» — «Брюгге»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 октября в 19:55

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Брюгге». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Болгарии во главе с Георги Кабаковым. В роли его ассистентов выступят Мартин Маргаритов и Диян Валков. Резервный рефери – Станислав Тодоров.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» потерпел разгром от «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:3, а «Брюгге» сыграл вничью с «Галатасараем» – 1:1.



С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.

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