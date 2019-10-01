«Спартак» опубликовал трогательное видео визита 78-летнего болельщика в Москву

Пресс-служба «Спартака» опубликовала видео, в котором рассказывается, как пожилой болельщик из Оренбургской области, который уже 60 лет болеет за команду, побывал в гостях у красно-белых.
Видео доступно на странице «Спартака» в YouTube.
Валентин Николаевич Леонов живёт в 90 километрах от Оренбурга, в селе Кардаилово. Он болеет за «Спартак» с 1959 года и на протяжении долгих лет следил за матчами красно-белых только по радио и телевизору.
Лишь весной этого года Валентин Николаевич впервые увидел игру любимой команды своими глазами, побывав на стадионе в Оренбурге, когда «Спартак» проводил там заключительный матч сезона-2018/19.Тогда он развернул на трибуне плакат, в котором признался в любви «Спартаку» и перечислил любимых игроков прошлых лет: Валентина Ивакина, Анатолия Исаева, Анатолия Маслёнкина.
Валентин Леонов не был в Москве 25 лет. В минувшие выходные он прилетел в столицу вместе с «Оренбургом». «Спартак» присоединился к инициативе уральского клуба: организовал гостю экскурсию по городу и пригласил на матч.
Валентин Николаевич нанёс символический первый удар по мячу во встрече 11-го тура Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург», а также побывал в музее красно-белых. На память о путешествии ему подарили майку с 60-м номером: именно столько лет он всей душой болеет за команду.
- 1 октября 2019
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