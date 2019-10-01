Гендиректор ЦСКА Бабаев — лучший менеджер России в категории «Сервис»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев вошёл в список 1000 лучших менеджеров России 2019 года. Соответствующий рейтинг опубликовал «Коммерсантъ».



Специалист стал лучшим в категории «Сервис». Вслед за ним расположились Елена Брусилова (Группа компаний «Медси») и Николай Прянишников (компания «World Class»).



Бабаев стал единственным представителем спортивных клубов и федераций в этом рейтинге.

ЦСКА одержал уже пятую подряд победу в текущем чемпионате России, в 11-м туре обыграв «Урал» со счётом 3:0. В предыдущих турах команда Виктора Гончаренко была сильнее «Краснодара» (3:2), «Тамбова» (2:0), «Арсенала» (2:1) и «Ахмата» (3:0).



В 12-м туре российского первенства ЦСКА встретится с «Ростовом». Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 6 октября, начало — в 16:30 мск.