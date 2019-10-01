Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО

Александр Протасовицкий, друг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, продолжит отбывать наказание в колонии.
Протасовицкому, который остаётся единственным фигурантом дела, продолжающим находиться в тюрьме, было отказано в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила адвокат Александра Татьяна Прилипко.
«Я не была ещё с ним на свидании, но думаю, что мотивировано решение теми самыми пресловутыми взысканиями, которых на самом деле не было. Когда он ушёл в колонию, у него не было никаких взысканий. А потом через два месяца приходят факсы о трёх взысканиях о том, что он постель расправлял в неположенное время. Ну вот теперь ещё месяц будет учиться расправлять постель, но уже в положенное время», — сказала Прилипко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 1 октября 2019
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