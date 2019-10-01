Кто был лучшим игроком 11-го тура РПЛ?

Завершился 11-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» предлагает выбрать лучшего футболиста первенства по итогам всех восьми матчей игровой недели.



Среди предложенных вариантов – Джордже Деспотович («Оренбург»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА), Жоау Мариу («Локомотив»), Андрей Мостовой («Сочи»), Ивелин Попов («Ростов»), Александр Соболев («Крылья Советов») и Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.