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Егоров: в моменте с Оздоевым в матче с «Локо» следовало назначить пенальти

Егоров: в моменте с Оздоевым в матче с «Локо» след
Егоров: в моменте с Оздоевым в матче с «Локо» следовало назначить пенальти
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о моменте с неназначенным пенальти за фол на полузащитнике Магомеде Оздоеве в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Зенит» (1:0).

«Мы хотели бы поделить вопрос об эпизоде с Оздоевым на две части. После того как мы посмотрели видео после игры, я говорил, что, с точки зрения департамента, это одиннадцатиметровый удар. С позиции того, что мы увидели после игры, следовало назначить пенальти», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

После 11 туров «Локомотив», набрав 23 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь ЦСКА (25). «Зенит» уступает «железнодорожникам» по дополнительным показателям и располагается на пятой строчке.

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