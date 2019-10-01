РФС обратился в ИФАБ после момента с Оздоевым в матче «Локомотив» — «Зенит»

Руководитель проекта по внедрению VAR в российском футболе Леонид Калошин высказался об эпизоде матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Зенит» (1:0), в котором арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев после нарушении на полузащитнике гостей Магомеде Оздоеве.



«Это самый сложный момент за все 26 матчей с использованием ВАР в России. Понятие «явная и очевидная ошибка» может восприниматься разными людьми по-своему и от этого данный термин является достаточно размытым. Даже если вас здесь спросить, то могут быть разные мнения. В том, что это пенальти как правильное техническое решение, будет мало сомневающихся. Но к тому, насколько это всё очевидно, вопросов будет чуть побольше.



После тщательного анализа этой ситуации по видео в судейском департаменте пришли к следующему выводу: нам бы хотелось, чтобы в подобной ситуации видеоассистенты вмешались. Но насколько это желание легитимно и соответствует интерпретации протокола VAR, мы хотели бы обсудить с ИФАБ, соответствующее письмо им направлено. Хочется, чтобы со временем понимание единой трактовки «явная и очевидная ошибка» пришло к общему знаменателю в мировом судейском сообществе», — передаёт слова Калошина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Егоров: в моменте с Оздоевым в матче с «Локо» следовало назначить пенальти