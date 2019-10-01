Nike представил дизайн зимнего мяча для АПЛ

Компания-производитель Nike представил новый дизайн мяча Hi-Vis Merlin, который будет использоваться во время зимних матчей в английской Премьер-лиге.



«Готовы к зиме, новый Hi-Vis Merlin для АПЛ уже здесь. После того как он был впервые представлен 15 лет назад, мяч возвращается. Это современный поворот к вневременной классике», — написала пресс-служба компании.

Фото доступно на странице Nike Football в «Твиттере».

В матчах 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» — 1:0. «Астон Вилла» сыграла вничью с «Бёрнли» — 2:2. «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» — 2:0. «Челси» смог одолеть «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:0. «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Саутгемптон» — 2:1. «Манчестер Сити» на выезде был сильнее «Эвертона» — 3:1. «Кристал Пэлас» дома обыграл «Норвич» — 2:0. «Лестер Сити» на своём поле разгромил «Ньюкасл Юнайтед» — 5:0, а «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» — 1:1.