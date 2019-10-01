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Егоров объяснил, почему Вилков не сразу увидел фол перед голом Смолова «Зениту»

Егоров объяснил, почему Вилков не сразу увидел фол перед голом Смолова «Зениту»
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал эпизод с отменённым голом нападающего Фёдора Смолова в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Зенит» (1:0).

«Почему Вилков сразу не увидел нарушение в эпизоде с голом Смолова? Действие происходит на поле, с первого раза не сразу видно нарушение, потому что арбитр находился чуть ближе и не увидел фол этот. Слава богу, VAR увидел и вмешался.

По поводу фола Мариу – он был в воздухе, у судьи был неправильный ракурс», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

После 11 туров «Локомотив», набрав 23 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь ЦСКА (25). «Зенит» уступает «железнодорожникам» по дополнительным показателям и располагается на пятой строчке.

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