Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Егоров – о пенальти в матче «Крылья» — «Тамбов»: это был фол в нападении

Егоров – о пенальти в матче «Крылья» — «Тамбов»: это был фол в нападении
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о работе арбитров в концовке матча 11-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Тамбов» (2:0).

На 73-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Тамбова», который успешно реализовал нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев.

«Арбитр такого уровня, как Иванов, не имеет права назначать такие пенальти, как на Канунникове. Да и никто не имеет. В моём понимании это был фол в нападении», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Самарские «Крылья Советов», набрав 11 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (8) — на последнем, 16-м месте.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент