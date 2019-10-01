Егоров – о пенальти в матче «Крылья» — «Тамбов»: это был фол в нападении

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о работе арбитров в концовке матча 11-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Тамбов» (2:0).



На 73-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Тамбова», который успешно реализовал нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев.



«Арбитр такого уровня, как Иванов, не имеет права назначать такие пенальти, как на Канунникове. Да и никто не имеет. В моём понимании это был фол в нападении», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Самарские «Крылья Советов», набрав 11 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (8) — на последнем, 16-м месте.