Егоров – о пенальти в матче «Крылья» — «Тамбов»: это был фол в нападении
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о работе арбитров в концовке матча 11-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Тамбов» (2:0).
На 73-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Тамбова», который успешно реализовал нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев.
«Арбитр такого уровня, как Иванов, не имеет права назначать такие пенальти, как на Канунникове. Да и никто не имеет. В моём понимании это был фол в нападении», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Самарские «Крылья Советов», набрав 11 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» (8) — на последнем, 16-м месте.
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