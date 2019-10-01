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Смолов отсудил у страховой компании почти 6 млн рублей за разбитый спорткар

Смолов отсудил у страховой компании почти 6 млн ру
Смолов отсудил у страховой компании почти 6 млн рублей за разбитый спорткар
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов через суд взыскал со страховой компании почти 6 млн рублей за разбитый в 2018 году автомобиль премиум-класса BMW M5 First Edition, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что ДТП с участием футболиста произошло в Краснодаре в августе 2018 года. Смолов не справился с управлением. Сам футболист не пострадал, но повредил автомобиль и нанёс ущерб дорожному ограждению. За это он был лишён водительских прав и оштрафован.

Смолов обратился в суд с иском в августе этого года. Он требовал, чтобы страховая компания возместила оплату ремонта автомобиля (4 млн рублей), утрату товарной стоимости (1 млн), неустойку (124,5 тыс.), сумму штрафа (300 тыс.), государственные пошлины (33,4 тыс.). Суд его иск удовлетворил.

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