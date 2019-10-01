Крал: уже прошёл через ритуал для новичков «Спартака» — поход в баню

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, рассказал, как новые партнёры приняли его.



«Я в восторге от пребывания в «Спартаке». В клубе фантастические условия. Я привык заниматься самостоятельно, и у меня есть всё для этого. У меня отличные партнёры по команде, они хорошо относятся ко всем иностранным игрокам. Когда у них появляются совместные планы, они зовут тебя.



Я уже прошёл через ритуал для новичков. Он заключается в походе в баню, где тебя бьют хвойными вениками. Это делали не парни, а работники. Было очень здорово. Потом мы сидели и общались. Также мы ели традиционное русское блюдо – рыбный суп с картошкой. Очень классный тимбилдинг», — приводит слова Крала Sport.cz.

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