Крал: уже прошёл через ритуал для новичков «Спартака» — поход в баню
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, присоединившийся к команде минувшим летом, рассказал, как новые партнёры приняли его.
«Я в восторге от пребывания в «Спартаке». В клубе фантастические условия. Я привык заниматься самостоятельно, и у меня есть всё для этого. У меня отличные партнёры по команде, они хорошо относятся ко всем иностранным игрокам. Когда у них появляются совместные планы, они зовут тебя.
Я уже прошёл через ритуал для новичков. Он заключается в походе в баню, где тебя бьют хвойными вениками. Это делали не парни, а работники. Было очень здорово. Потом мы сидели и общались. Также мы ели традиционное русское блюдо – рыбный суп с картошкой. Очень классный тимбилдинг», — приводит слова Крала Sport.cz.
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