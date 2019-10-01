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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА, несмотря на камбэк

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА, несмотря на камбэк
Футбол / Лига чемпионов 0

Прозвучал финальный свисток в матче 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА между «Локомотивом» и «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:3.

Гостям удалось выйти вперёд незадолго до свистка на перерыв – на 1-й компенсированной к первому тайму минуте точным ударом отличился нападающий Седрик Тегиия. На 69-й минуте мадридская команда удвоила своё преимущество усилиями полузащитника Родриго Рикельме. Под занавес матча хозяевам удалось совершить камбэк – в течение минуты отличились защитник Герман Основ и форвард Никита Хлынов. Спустя две минуты «железнодорожники» пропустили решающий гол – дубль оформил Рикельме.

Соперниками «Локомотива» и «Атлетико» по группе D Юношеской лиги УЕФА являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер». С положением команд в таблице можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Юношеская лига УЕФА. Группа D. 2-й тур
01 октября 2019, вторник. 14:30 МСК
Локомотив М U19
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Атлетико М U19
Мадрид, Испания
0:1 Вильфред – 45+1'   0:2 Рикельме – 68'   1:2 Основ – 89'   2:2 Khlynov – 90'   2:3 Рикельме – 90+2'
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