«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА, несмотря на камбэк

Прозвучал финальный свисток в матче 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА между «Локомотивом» и «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:3.



Гостям удалось выйти вперёд незадолго до свистка на перерыв – на 1-й компенсированной к первому тайму минуте точным ударом отличился нападающий Седрик Тегиия. На 69-й минуте мадридская команда удвоила своё преимущество усилиями полузащитника Родриго Рикельме. Под занавес матча хозяевам удалось совершить камбэк – в течение минуты отличились защитник Герман Основ и форвард Никита Хлынов. Спустя две минуты «железнодорожники» пропустили решающий гол – дубль оформил Рикельме.



Соперниками «Локомотива» и «Атлетико» по группе D Юношеской лиги УЕФА являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер». С положением команд в таблице можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования можно посмотреть, перейдя по ссылке.