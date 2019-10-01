Дани Алвес: «Барселона» Гвардиолы — лучшая команда в истории футбола

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал о своём отношении к главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле, с которым вместе работал в «Барселоне».

«Что касается «Барселоны» под руководством Гвардиолы, я не думаю, что эта команда была просто близка к совершенству. Она была совершенством. А я был частью лучшей команды в истории футбола.

Пеп – гений, которого футбол подарил нам в качестве тренера и человека. Он извлекал лучшее из каждого игрока, неважно, играл он много или нет. Это создавало единение между членами команды, заставляло уважительно относиться друг к другу.

Именно поэтому я могу отвести ему особое место в моей жизни. Думаю, он гений-методист, гений-нонконформист, гений-перфекционист, это делает его уникальным. Куда бы Гвардиола ни пришёл, он может выиграть больше или меньше, однако игрок, который с ним работает, никогда не будет прежним. Каждый день – это обучение, как в школьном классе. Ты учишься чему-то большему», – приводит слова Алвеса CNN.