В Шотландии определились со списком игроков, которых вызовут на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Шотландии во главе со Стивом Кларком назвал игроков, которые будут вызваны на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Россией и Сан-Марино, сообщает официальный сайт Шотландской футбольной ассоциации.
Голкиперы: Крейг Макгилливрей («Портсмут»), Дэвид Маршалл («Уиган»), Джон Маклафлин («Сандерленд»).
Защитники: Лиам Купер («Лидс»), Грант Хэнли («Норвич»), Чарли Малгрю («Уиган»), Стивен О'Доннелл, Грег Тэйлор (оба — «Килмарнок»), Лиам Палмер («Шеффилд Уэнсдей»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Майкл Девлин («Абердин»).
Полузащитники: Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба — «Селтик»), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминай («Манчестер Юнайтед»), Роберт Снодграсс («Вест Хэм»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»).
Нападающие: Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрэйзер («Борнмут»), Оливер Макбарни («Шеффилд Юнайтед»), Джонни Расселл («Спортинг Канзас Сити»), Лоуренс Шенкленд («Данди Юнайтед»), Оливер Бёрк («Алавес»).
- 1 октября 2019
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