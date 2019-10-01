В Шотландии определились со списком игроков, которых вызовут на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Шотландии во главе со Стивом Кларком назвал игроков, которые будут вызваны на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Россией и Сан-Марино, сообщает официальный сайт Шотландской футбольной ассоциации.



Голкиперы: Крейг Макгилливрей («Портсмут»), Дэвид Маршалл («Уиган»), Джон Маклафлин («Сандерленд»).



Защитники: Лиам Купер («Лидс»), Грант Хэнли («Норвич»), Чарли Малгрю («Уиган»), Стивен О'Доннелл, Грег Тэйлор (оба — «Килмарнок»), Лиам Палмер («Шеффилд Уэнсдей»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Майкл Девлин («Абердин»).

Полузащитники: Райан Кристи, Каллум Макгрегор (оба — «Селтик»), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминай («Манчестер Юнайтед»), Роберт Снодграсс («Вест Хэм»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»).



Нападающие: Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрэйзер («Борнмут»), Оливер Макбарни («Шеффилд Юнайтед»), Джонни Расселл («Спортинг Канзас Сити»), Лоуренс Шенкленд («Данди Юнайтед»), Оливер Бёрк («Алавес»).