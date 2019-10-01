Клопп: вероятно, Алисон будет готов к матчу с «МЮ» на сто процентов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии вратаря Алисона Бекера, продолжающего восстановление после травмы, из-за которой он не может выйти на поле с начала августа.
«Одно дело – это мнение Али, а другое – медицинского штаба. Они ведут себя осторожно. Нужно посмотреть, как всё будет складываться. Он выглядит здорово, но это была серьёзная травма, и мы не хотим рисковать.
Пока Алисон не тренировался с командой, и мы не уверены насчёт субботнего матча с «Лестером». Вероятно, ко встрече с «Манчестер Юнайтед» он будет готов на сто процентов», — приводит слова Клоппа Goal.com.
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится 20 октября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало – в 18:30 мск.
Алисон — о травме: я уже почти готов, нужно лишь вернуть силу
- 1 октября 2019
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