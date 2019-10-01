Нигматуллин: «Локомотив» как минимум не проиграет в матче с «Атлетико»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Команде Сёмина по силам переиграть «Атлетико» за счёт тех качеств, с помощью которых были обыграны «Зенит» и «Байер». У «Локомотива» достаточно гибкая тактическая схема. Даже с потерей лидеров и небольшой «скамейкой» они дают результат и продолжают показывать хороший футбол. В прошлом году была печальная картина, когда «Атлетико» переиграл «Локо» со счётом 8:1 в двух матчах, но Сёмин – опытный специалист, он сделает выводы. Сегодня „Локомотив“ как минимум не проиграет.
Присутствие в составе кого-либо из Миранчуков – очень важное обстоятельство. Вообще, для Миранчуков «Атлетико» — это серьёзный раздражитель. Ни для кого не секрет, что «Атлетико» интересуется братьями, поэтому это серьёзная мотивация", — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
- 1 октября 2019
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