Одемвингие: нынешний «Локомотив» слабее того, что был при мне в 2007-м

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие оценил шансы московского клуба добиться успеха в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Мадридцы сейчас не в лучших кондициях, поэтому москвичи должны воспользоваться этим. По сравнению с прошлым годом «железнодорожники» выглядят увереннее и лучше.
Шансы у москвичей обыграть «Атлетико» есть, потому что «Локомотив» играет дома. Но «Атлетико» в последнее время очень солидная команда, поэтому это будет тяжело.
Матч с «Атлетико» в 2007-м — это один из самых запоминающихся матчей в моей карьере в «Локомотиве». Хорошая игра с шестью забитыми мячами, против нас играли Форлан, Агуэро. «Локомотив» в той встрече играл комбинационно, создавал много моментов. Один мой гол помог оформить Дмитрий Сычёв. Игра была очень интересная, жалко, что не удержали победу.
Что касается нынешнего «Локомотива», то, я думаю, он слабее того, что был у нас в 2007-м. Тогда команда была более зрелая, чуть более талантливая. Думаю, что сегодня будет результативная ничья», — сказал Одемвингие в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.
- 1 октября 2019
-
18:36
-
18:31
-
18:30
-
18:16
-
18:03
-
17:55
-
17:48
-
17:45
-
17:36
-
17:32
-
17:19
-
17:17
-
17:12
-
17:05
-
17:04
-
17:00
-
17:00
-
16:49
-
16:45
-
16:39
-
16:28
-
16:25
-
16:05
-
16:02
-
15:36
-
15:27
-
15:22
-
15:12
-
15:03
-
14:53
-
14:53
-
14:48
-
14:34
-
14:12
-
13:47