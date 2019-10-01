Мариу: гол Эдера в финале Евро-2016 — самый счастливый момент в моей жизни
Полузащитник «Локомотива» и сборной Португалии Жоау Мариу отметил, что считает самым счастливым моментом в жизни гол нападающего Антонио Эдера в финальном матче чемпионата Европы 2016 года с национальной командой Франции (1:0).
«Трудно описать словами те эмоции! Гол Эдера – самый счастливый момент в моей жизни! Я очень рад, что именно он забил этот гол – Эдер очень хороший парень, очень добрый, он трудяга. Эдера любят в Португалии. Он много страдал по жизни и прошел огромный путь, чтобы стать игроком сборной. Он заслужил тот гол, как никто. А ещё я знаю, что Эдер, по аналогии с «золотым голом» на Евро, забил гол, сделавший «Локомотив» чемпионом в позапрошлом сезоне», — приводит слова Мариу пресс-служба «Локомотива».
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