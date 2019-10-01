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Клопп: если кто и знает, как играет «Ред Булл Зальцбург», то это я

Клопп: если кто и знает, как играет «Ред Булл Зальцбург», то это я
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».

«Зальцбург» — крепкая команда, в которой полно талантливой молодежи. Участие в Лиге чемпионов вселяет в неё силу и задор. Это действительно сильный соперник с высокой организацией игры.

«Зальцбург» удивит многих. Эта команда заточена под то, чтобы таить сюрпризы для соперников, но если кто и знает, как действует эта команда, то это, наверное, я.

Я очень доволен всеми своими защитниками, но Вирджил ван Дейк является лучшим в мире или как минимум лучшим из всех на данный момент.

Я не уверен в состоянии Шакири на сто процентов. К завтрашнему матчу он готов не будет, но всё в руках врачей. Травма не самая серьёзная, но мы рисковать не будем", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

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