Мариу: уверен, что «Локомотиву» по силам обеспечить себе евровесну

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Встреча с „Байером“? Это была суперигра! Было сложно, но мы собрались, стали единым целым на поле и грамотно использовали свои сильные стороны. Счастлив, что начали своё выступление в Лиге чемпионов именно так. Повторим ли с «Атлетико»? Сделаем всё возможное! Уверен, что «Локомотиву» по силам обеспечить себе евровесну», — приводит слова Мариу пресс-служба «Локомотива».
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится сегодня, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 22:00 мск.
В 1-м туре группового этапа турнира «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).
- 1 октября 2019
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