Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мариу: уверен, что «Локомотиву» по силам обеспечить себе евровесну

Мариу: уверен, что «Локомотиву» по силам обеспечить себе евровесну
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Встреча с „Байером“? Это была суперигра! Было сложно, но мы собрались, стали единым целым на поле и грамотно использовали свои сильные стороны. Счастлив, что начали своё выступление в Лиге чемпионов именно так. Повторим ли с «Атлетико»? Сделаем всё возможное! Уверен, что «Локомотиву» по силам обеспечить себе евровесну», — приводит слова Мариу пресс-служба «Локомотива».

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится сегодня, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 22:00 мск.

В 1-м туре группового этапа турнира «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).

«Сосредоточен на матче в ЛЧ». Мариу опубликовал фото с тренировки «Локомотива»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019