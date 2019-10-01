ЦСКА – «Спартак» Нч – 10:0 и другие итоги второго дня Кубка «Чемпионата»

В Москве проходит первый детский футбольный фестиваль спортивного портала «Чемпионат» для игроков 2008 и 2009 годов рождения. В настоящий момент сыграны матчи 1-го и 2-го туров.

Мальчики 2008 г.р.

Группа А.

1-й тур

«ДЮСШ № 2» (Кондопога) — «Металлург» (Выкса) — 0:7

«Чертаново» (Москва) — «Лихославль» (Тверская область) — 1:0

2-й тур

«Лихославль» — «Металлург» — 2:0

«Чертаново» — «ДЮСШ № 2» — 5:0

Группа В.

1-й тур

«Университет» (Ульяновск) — «Кристалл» (Ижевск) — 2:3

«Строгино» (Москва) — «Импульс» (Москва) — 5:0

2-й тур

«Университет» — «Импульс» — 7:0

«Строгино» — «Кристалл» — 3:0

Группа С.

1-й тур

«Авангард» (Ярославль) — «ФШМ» (Москва) — 0:8

«Олимп-Фактум» (Москва) — «Родина» (Москва) — 2:7

2-й тур

«ФШМ» — «Родина» — 2:1

«Авангард» — «Олимп-Фактум» — 1:3

Группа D.

1-й тур

«Торпедо» (Владимир) — «ДЮСШ» (Шумерля) — 10:0

«Чертаново-2» (Москва) — «Динамо-2» (Москва) — 2:0

2-й тур

«Чертаново-2» — «ДЮСШ» — 11:0

«Торпедо» — «Динамо-2» — 6:1

Мальчики 2009 г.р.

Группа А.

1-й тур

«Кубань» (Краснодар) — «СШОР» (Йошкар-Ола) — 3:0

«Нефтеград» (Альметьевск) — «Чертаново» (Москва) — 0:3

2-й тур

«Кубань» — «Нефтеград» — 2:1

«Чертаново» — «СШОР» — 11:0

Группа В.

1-й тур

«Ростов-2» (Ростов-на-Дону) — «ДЮСШ № 17» (Томск) — 2:3

«Газовик» (Махачкала) — «Динамо» (Москва) — 5:3

2-й тур

«Газовик» — «Ростов-2» — 5:1

«Динамо» — «ДЮСШ № 17» — 2:0

Группа С.

1-й тур

«Мордовия» (Саранск) — «Центр» (Новосибирск) — 10:0

«Воробьёвы горы» (Москва) — «Газовик-2» (Махачкала) — 4:1

2-й тур

«Газовик-2» — «Мордовия» — 2:2

«Воробьёвы горы» — «Центр» — 6:0

Группа D.

1-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Нефтеград-2» (Альметьевск) — 10:0

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Нальчик) — 10:0

2-й тур

«Нефтеград-2» — «Спартак» — 4:0

«Ростов» — ЦСКА — 2:2.