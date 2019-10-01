ЦСКА – «Спартак» Нч – 10:0 и другие итоги второго дня Кубка «Чемпионата»

В Москве проходит первый детский футбольный фестиваль спортивного портала «Чемпионат» для игроков 2008 и 2009 годов рождения. В настоящий момент сыграны матчи 1-го и 2-го туров.
Мальчики 2008 г.р.
Группа А.
1-й тур
«ДЮСШ № 2» (Кондопога) — «Металлург» (Выкса) — 0:7
«Чертаново» (Москва) — «Лихославль» (Тверская область) — 1:0
2-й тур
«Лихославль» — «Металлург» — 2:0
«Чертаново» — «ДЮСШ № 2» — 5:0
Группа В.
1-й тур
«Университет» (Ульяновск) — «Кристалл» (Ижевск) — 2:3
«Строгино» (Москва) — «Импульс» (Москва) — 5:0
2-й тур
«Университет» — «Импульс» — 7:0
«Строгино» — «Кристалл» — 3:0
Группа С.
1-й тур
«Авангард» (Ярославль) — «ФШМ» (Москва) — 0:8
«Олимп-Фактум» (Москва) — «Родина» (Москва) — 2:7
2-й тур
«ФШМ» — «Родина» — 2:1
«Авангард» — «Олимп-Фактум» — 1:3
Группа D.
1-й тур
«Торпедо» (Владимир) — «ДЮСШ» (Шумерля) — 10:0
«Чертаново-2» (Москва) — «Динамо-2» (Москва) — 2:0
2-й тур
«Чертаново-2» — «ДЮСШ» — 11:0
«Торпедо» — «Динамо-2» — 6:1
Мальчики 2009 г.р.
Группа А.
1-й тур
«Кубань» (Краснодар) — «СШОР» (Йошкар-Ола) — 3:0
«Нефтеград» (Альметьевск) — «Чертаново» (Москва) — 0:3
2-й тур
«Кубань» — «Нефтеград» — 2:1
«Чертаново» — «СШОР» — 11:0
Группа В.
1-й тур
«Ростов-2» (Ростов-на-Дону) — «ДЮСШ № 17» (Томск) — 2:3
«Газовик» (Махачкала) — «Динамо» (Москва) — 5:3
2-й тур
«Газовик» — «Ростов-2» — 5:1
«Динамо» — «ДЮСШ № 17» — 2:0
Группа С.
1-й тур
«Мордовия» (Саранск) — «Центр» (Новосибирск) — 10:0
«Воробьёвы горы» (Москва) — «Газовик-2» (Махачкала) — 4:1
2-й тур
«Газовик-2» — «Мордовия» — 2:2
«Воробьёвы горы» — «Центр» — 6:0
Группа D.
1-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Нефтеград-2» (Альметьевск) — 10:0
ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Нальчик) — 10:0
2-й тур
«Нефтеград-2» — «Спартак» — 4:0
«Ростов» — ЦСКА — 2:2.
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