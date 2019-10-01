«Локомотив» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция начнётся 1 октября в 22:00

Сегодня, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. В роли его ассистентов выступят Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери – Рой Рейншрейбер.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» обыграл на выезде леверкузенский «Байер» со счётом 2:1, а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).



С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.