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«Тоттенхэм» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция начнётся 1 октября в 22:00

«Тоттенхэм» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция начнётся 1 октября в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В роли его ассистентов выступят Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Франк Шнедер.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (2:2), а «Бавария» обыграла «Црвену Звезду» (3:0).

С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.

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