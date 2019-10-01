«Тоттенхэм» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция начнётся 1 октября в 22:00

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В роли его ассистентов выступят Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Франк Шнедер.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Олимпиакосом» (2:2), а «Бавария» обыграла «Црвену Звезду» (3:0).



С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.