«Ювентус» — «Байер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 октября в 22:00

Сегодня, 1 октября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. В роли его ассистентов выступят Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный рефери – Ник Уолш.



В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» (2:2), а леверкузенский «Байер» уступил московскому «Локомотиву» (1:2).



С положением команд в группах нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования доступно по ссылке.