Это'О: я воспитал Месси, как своего сына

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О поделился мнением о форварде каталонского клуба Лионеле Месси.
«Барселона» плохо стартовала в чемпионате Испании, потому что Месси играл очень мало. Когда он вернётся, мы увидим настоящую «Барселону».
Я надеюсь, что он не играет с «Интером», так как этот клуб также в моём сердце. Если Месси выйдет на поле, то миланцам будет намного сложнее.
Я воспитал Месси, как своего сына. Я очень уважаю Марадону, но игроками, забившими больше всех голов в современном футболе, являются Роналдо, Месси и Роналду», — приводит слова Это'О AS со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Напомним, что 32-летний Месси получил травму в ходе предсезонной подготовки. В нынешнем сезоне он всего 1 раз вышел в стартовом составе «Барселоны» и в этом матче получил новую травму.
- 1 октября 2019
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