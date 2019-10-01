«МЮ» — домашний хищник. Хочет кусь, но у него лапки. «Чемпионат. Подкаст» № 7

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Насколько хорош Кевин де Брёйне? Зачем Почеттино держит на поле Эриксена, который играет на половину своих возможностей? И главное – кто хуже: «МЮ» или «Арсенал»?



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В этом выпуске:



0:33 — «МЮ» — «Арсенал»: игра была равна. Но «МЮ» чуть равнее



6:35 — Хороший стартовый план «Арсенала». Дальше – хуже



09:51 — Лучший игрок АПЛ прямо сейчас



12:22 — Де Брёйне может выиграть «Золотой мяч»? (И заодно: про «Сити» и ЛЧ)



16:10 — Кто, если не он?



17:50 — Крутой тренерский штаб Марку Силвы



19:53 — Гриша возмущается Сержем Орье



21:35 — Даже половина Эриксена незаменима в «Тоттенхэме»



26:18 — Чемпионская черта «Ливерпуля»



28:39 — «Челси» такой «Челси»



31:29 — «Вест Хэм» в зоне Лиги чемпионов. Как?



34:14 — Конкурс.