Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Прямой эфир
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«МЮ» — домашний хищник. Хочет кусь, но у него лапки. «Чемпионат. Подкаст» № 7

«МЮ» — домашний хищник. Хочет кусь, но у него лапки. «Чемпионат. Подкаст» № 7
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Насколько хорош Кевин де Брёйне? Зачем Почеттино держит на поле Эриксена, который играет на половину своих возможностей? И главное – кто хуже: «МЮ» или «Арсенал»?

Слушайте на удобных платформах:

в iTunes

в приложениях для мобильных Android-устройств

в группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

в «Яндекс. Музыке»

в плеере TuneIn

в плеере Castbox

в плеере Podster

в плеере в YouTube

В этом выпуске:

0:33 — «МЮ» — «Арсенал»: игра была равна. Но «МЮ» чуть равнее

6:35 — Хороший стартовый план «Арсенала». Дальше – хуже

09:51 — Лучший игрок АПЛ прямо сейчас

12:22 — Де Брёйне может выиграть «Золотой мяч»? (И заодно: про «Сити» и ЛЧ)

16:10 — Кто, если не он?

17:50 — Крутой тренерский штаб Марку Силвы

19:53 — Гриша возмущается Сержем Орье

21:35 — Даже половина Эриксена незаменима в «Тоттенхэме»

26:18 — Чемпионская черта «Ливерпуля»

28:39 — «Челси» такой «Челси»

31:29 — «Вест Хэм» в зоне Лиги чемпионов. Как?

34:14 — Конкурс.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019